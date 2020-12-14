Найденный на острове Большой Тютрес советский клад показали на видео

Найденный на острове Большой Тютерс в Финском заливе клад в советских рублях показали на видео. Роликом поделились смотрители маяка, которые и обнаружили деньги в здании электростанции во время ремонта.

Начальник маяка и техник нашли пачку денег номиналом 10 и 25 рублей во вспомогательном строении во время ремонта. Общая сумма составила 10 тысяч рублей Государственного банка СССР. Клад мог пролежать в здании почти полвека - самая новая купюра датируется концом 1960-х годов. Деньги планируется оставить в музее маяка на острове.

Два смотрителя маяка - единственные жители острова Большой Тютерс. Маяк входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы. Он управляет движением боевых кораблей и гражданских судов в части Финского залива, обеспечивает безопасность судоходства.