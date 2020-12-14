В память о подвиге: как прошла церемония передачи частицы Вечного огня из Москвы в Белград

В Белграде у мемориала освободителям столицы Югославии запылает Вечный огонь. Его зажгут от частицы пламени с Могилы Неизвестного Солдата. У стен Кремля в Александровском саду состоялась торжественная церемония, во время которой огонь перенесли в лампаду. Спецбортом Минобороны ее доставят в Сербию.

Церемония передачи Вечного огня проходит при участии почетного караула под звуки военного оркестра. В лампаду для транспортировки его переносит глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Завтра он возглавит делегацию, которая доставит частицу Вечного огня в Белград - в 76-ю годовщину окончания освобождения города от фашистских захватчиков.

«Сербский народ понес большие утраты в годы войны, в результате политики геноцида, проводимой гитлеровскими карателями. Речь идет о сотнях тысяч мирных жителей, целенаправленно уничтожавшихся в Югославии руками гитлеровских карателей и их пособников - усташей», - говорит Нарышкин на церемонии.

Югославия была разделена гитлеровцами, а Сербия - оккупирована. Во Второй мировой войне погибло полтора миллиона сербов. Освободительная операция Красной армии спасла нацию, говорят и в Белграде, и в Москве .

«Конечно же, в Сербии знают и помнят о роли России не только во время Второй мировой войны, но и во время Балканских войн. Россия всегда была защитницей Сербии и от Османской империи, в свое время и от фашистов. Я думаю, этот символический акт является символом наших отношений не только в прошлом, но и в будущем», - поясняет спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В истории до сих пор не было примеров, когда Россия и Сербия оказывались по разные стороны баррикад. Об этом говорил министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Белград в начале этого года. А в 1999-м он лично принимал участие в ликвидации последствий натовских бомбардировок.

«На протяжении столетий мы плечом к плечу сражались с общими врагами. Вместе воевали за освобождение Балкан в 19-м веке, отстаивали их независимость в веке 20-м. Наша страна поддерживала Сербию во время натовских бомбардировок в 1999 году. Думаю, многие сербы не понаслышке знают о героическом марш-броске российских десантников на Приштину для установления контроля над аэропортом Слатина», - отмечал Шойгу в своей речи в феврале этого года.

Тогда министр обороны заложил капсулу на месте, где сегодня появилась новая скульптурная композиция в мемориальном комплексе в Белграде. Здесь похоронены полторы тысячи югославских и почти тысяча советских солдат и офицеров. А в глубине комплекса установлен памятник красноармейцу.

Уже завтра спецборт Минобороны доставит в Сербию капсулу с частицей Вечного огня. Прямо от стен московского Кремля - освободителям Белграда. На мемориале с таким названием завтра же загорится первый в Сербии Вечный огонь, еще раз напомнив о подвиге Красной армии в освобождении Европы от нацизма.