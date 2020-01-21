Пьяных правонарушителей предложили лечить принудительно

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или выпивали в общественных местах, решили лечить насильно.

Судам РФ предложили направлять их на обязательное лечение в виде обследования, профилактики или медицинской либо социальной реабилитации. Данные сведения предоставляют «Известия», ссылаясь на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Направление на принудительное лечение - далеко не новая судебная практика, однако ранее ее действие не затрагивало алкоголизм, а касалось других психических расстройств.

На этот счет есть и другие мнения. Директор института Наркологического здоровья нации Олег Зыков отметил, что люди, имеющие диагноз «алкоголизм», не совершают систематических преступлений или правонарушений в пьяном виде. Чаще, по его словам, закон нарушают те, кто банально игнорирует правила.

Принудительное лечение алкоголизма специалист считает неэффективным, так как в подобной терапии обязательна мотивация пациента.

Не так давно, в ноябре 2019 года, Госдума приняла законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в России. Сегодня вытрезвители действуют более чем в 20 субъектах страны.