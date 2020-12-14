Держать руку на пульсе: как в России планируют бороться с ценами на подсолнечное масло и сахар

Сахар до 36 рублей за килограмм, а подсолнечное масло не более 95-ти. Такую границу стоимости для производителей установил Минсельхоз.

Совместно с Минэкономразвития был также подготовлен ряд экстренных мер для стабилизации цен на базовые продукты, в том числе хлеб и муку. Об этом профильные министры сегодня докладывали премьеру. Ранее взять ситуацию на контроль потребовал президент России Владимир Путин.

т красно-желтых табличек в магазинах уже пестрит в глазах. -20% -50% - все обещают скидки. А на самом деле на этикетках ни что иное, как первоначальная стоимость товара. Не успел президент заявить, что в России взвинитили цены на продукты первой необходимости, как вдруг ритейлеры смогли сделать то, что, как утверждали всего неделю назад, просто невозможно.

Вот что происходило на закрытой части встречи Владимира Путина с правительством - разговор для них был, мягко говоря, неприятный. В то время, как инфляция растет на 4% в год, всего за месяц подсолнечное масло дорожает почти на 25%, мука - на 12%, поэтому и встреча для министров вышла не сахар.

В итоге оказалось, с бизнесом договориться можно, причем быстро. Уже сегодня на совещании в правительстве министр экономического развития - это он держал ответ перед Путиным - сообщил: цены на масло, сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло заморозят до 1 апреля следующего года. С ритейлерами уже договорились. Так, например, сахар, в рознице будет стоить 45 рублей за кг, а масло - 110 рублей за литр.

До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями. Мониторить, как исполняются соглашения и в том числе уровень цен в сетях, будет федеральная налоговая служба.

А как быть нам, спрашивают производители, если дорожает сырье, не работать же себе в убыток. В правительстве отвечают: цены на сырье тоже снизят. За счет чего? На треть увеличат экспортные пошлины. Станут сеять больше пшеницы и сахарной свеклы.

И вроде бы у этой истории относительно счастливый конец, но осадок остался. Как только президент дал команду - в правительстве за несколько дней решили вопрос. Почему все это нельзя было сделать раньше, спрашивает Михаил Мишустин у своих подчиненных.

Колебания цен на продукты первой необходимости теперь могут быть не больше 10%. Хорошая новость накануне январских праздников. И пока в правительстве договариваются с бизнесом, народ выступает со своей инициативой перед Новым годом снизить индекс оливье.