Кот Матроскин и вишневый морс: в Москве появилась необычная композиция в честь Олега Табакова

Необычную скульптурную композицию под названием «Атом Солнца Олега Табакова» открыли в Москве. Ее презентация приурочена к 85-летию со дня рождения Народного артиста СССР.

Композиция появилась у Новой сцены театра Олега Табакова, автором стал скульптор Александр Рукавишников. Мастер изобразил Табакова сидящим на подмостках в алом шарфе. Он опирается на «Атом Солнца» - символ его артистического таланта.

Рядом с Табаковым примостился кот Матроскин, с другой стороны изображены дары для артиста: бутылка его любимого вишневого морса, черный хлеб как символ щедрости и помидоры, так как своих учеников Табаков нередко сравнивал с крепкими томатами, подходящими для засолки.

Композиция «Атом Солнца Олега Табакова» создана на средства родных, друзей, учеников и коллег артиста.