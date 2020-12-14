Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кот Матроскин и вишневый морс: в Москве появилась необычная композиция в честь Олега Табакова

Анна Касаткина
19:20 14.12.2020
Скульптурная композиция «Атом Солнца Олега Табакова» создана на средства родных, друзей, учеников и коллег артиста.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Необычную скульптурную композицию под названием «Атом Солнца Олега Табакова» открыли в Москве. Ее презентация приурочена к 85-летию со дня рождения Народного артиста СССР.

Композиция появилась у Новой сцены театра Олега Табакова, автором стал скульптор Александр Рукавишников. Мастер изобразил Табакова сидящим на подмостках в алом шарфе. Он опирается на «Атом Солнца» - символ его артистического таланта.

Рядом с Табаковым примостился кот Матроскин, с другой стороны изображены дары для артиста: бутылка его любимого вишневого морса, черный хлеб как символ щедрости и помидоры, так как своих учеников Табаков нередко сравнивал с крепкими томатами, подходящими для засолки.

Композиция «Атом Солнца Олега Табакова» создана на средства родных, друзей, учеников и коллег артиста.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:48 Спорт
Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен
18:17 Армия
Видео
Разгонный блок «Бриз-М» вывел на расчетную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки
16:44 Спорт
Видео
Футбольных фанатов из России приговорили к тюремному заключению во Франции
15:26 В стране и мире
Видео
В Кремле оценили идею введения жесткого карантина на новогодние праздники
13:32 В стране и мире
Видео
Врач объяснил, в каких случаях при коронавирусе появляются клетки, поражающие органы и ткани
Популярное
Популярное
Видео
«Не знаем, что ждет завтра»: Успенская рассказала о составленном завещании
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
Найден двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.