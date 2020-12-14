Атака заминированной лодки: в Саудовской Аравии назвали причину взрыва на танкере

Террористическая атака заминированной лодки стала причиной взрыва и пожара на танкере в саудовском порту Джидда. Об этом заявили в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.

«Террористическое нападение на танкер по перевозке топлива произошло в Джидде. Нападение было устроено с использованием заминированной лодки и привело к пожару», - говорится в сообщении ведомства.

Кадры с последствиями пожара ранее появились в Сети. На них виден густой черный дым с загоревшегося танкера, который застилает линию горизонта.

В Минэнерго уточнили, что пожар на танкере удалось потушить, жертв и пострадавших нет. Отмечается также, что теракт произошел вскоре после нападения на другое судно в Эль-Шукайке, а также на распределительную станцию нефтепродуктов в северной Джидде и разгрузочную платформу распределительной станции в Джизане, сообщает РИА Новости.