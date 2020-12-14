СК РФ опубликовал кадры поисков в Новороссийске подозреваемого в двойном убийстве

Следственный комитет РФ опубликовал видео поисков 32-летнего подозреваемого в двойном убийстве. Сообщалось, что несколькими днями ранее мужчина жестоко расправился со своей 26-летней девушкой на почве ревности. Убив свою подругу, он отправился в станицу Новоалексеевскую, где расправился еще и с ее 9-летним младшим братом. В СК РФ уточнили, что тело мужчины было найдено недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска.

«В настоящее время на месте работает следователь. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметили следователи.

Ранее СМИ сообщали о том, что на побережье Новороссийска было найдено тело подозреваемого армавирского убийцы.

По информации СК РФ, после убийства мужчина записал обращение на видео и выложил его в Сеть. Он признался в совершенном преступлении и снял тело своей жертвы. Кроме того, он пожаловался на непростые отношения, сложившиеся у него с девушкой, рассказал о ее изменах, а также о планах «переломать руки и ноги» ее брату.

После трагедии подозреваемый поехал на своем личном автомобиле в поселок Джубга Туапсинского района. Там он оставил машину недалеко от моря и скрылся в неизвестном направлении.