Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК РФ опубликовал кадры поисков в Новороссийске подозреваемого в двойном убийстве

Виктория Ивашечкина
18:50 14.12.2020
Несколькими днями ранее мужчина жестоко расправился со своей девушкой и ее младшим братом.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео поисков 32-летнего подозреваемого в двойном убийстве. Сообщалось, что несколькими днями ранее мужчина жестоко расправился со своей 26-летней девушкой на почве ревности. Убив свою подругу, он отправился в станицу Новоалексеевскую, где расправился еще и с ее 9-летним младшим братом. В СК РФ уточнили, что тело мужчины было найдено недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска.

«В настоящее время на месте работает следователь. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметили следователи. 

Ранее СМИ сообщали о том, что на побережье Новороссийска было найдено тело подозреваемого армавирского убийцы. 

По информации СК РФ, после убийства мужчина записал обращение на видео и выложил его в Сеть. Он признался в совершенном преступлении и снял тело своей жертвы. Кроме того, он пожаловался на непростые отношения, сложившиеся у него с девушкой, рассказал о ее изменах, а также о планах «переломать руки и ноги» ее брату. 

После трагедии подозреваемый поехал на своем личном автомобиле в поселок Джубга Туапсинского района. Там он оставил машину недалеко от моря и скрылся в неизвестном направлении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:48 Спорт
Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен
18:17 Армия
Видео
Разгонный блок «Бриз-М» вывел на расчетную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки
16:44 Спорт
Видео
Футбольных фанатов из России приговорили к тюремному заключению во Франции
15:26 В стране и мире
Видео
В Кремле оценили идею введения жесткого карантина на новогодние праздники
13:32 В стране и мире
Видео
Врач объяснил, в каких случаях при коронавирусе появляются клетки, поражающие органы и ткани
Популярное
Популярное
Видео
«Не знаем, что ждет завтра»: Успенская рассказала о составленном завещании
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
Найден двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.