В Одинцово полыхает склад с макулатурой: видео

Площадь пожара в складском помещении в подмосковном Одинцово возросла до 1 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 15.33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Одинцово, улица Транспортный проезд, дом 1. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение внутри склада на площади 500 кв. м»,- сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Для ликвидации пожара было привлечено 20 единиц техники, более 70 человек. О пострадавших на данный момент не сообщается.