Обнаружен артефакт, который мог уберечь «Титаник» от айсберга

Спустя более 100 лет был обнаружен артефакт, который мог спасти «Титаник» от столкновения с айсбергом. В частности, речь идет о ключе, с помощью которого можно было открыть запертый шкаф, где хранились все бинокли для дозорных.



Как передает газета Express, этот ключ был у 37-летнего Дэвида Блэра, работавшего на корабле в ходе подготовки к плаванию. Блэр должен был стать вторым помощником капитана «Титаника», однако судоходная компания White Star Line, которой принадлежал лайнер, решила в последний момент заменить Дэвида Блэра Генри Уайлдом, старшим офицером корабля-побратима «Титаника», RMS Olympic.

Из-за спешной замены Блэр забыл передать ключ от ящика с биноклями офицеру Уайлду. Стоит учесть, что в то время бинокли имели жизненно важное значение для навигации корабля, потому что служили единственным способом раннего обнаружения потенциальных опасностей.

Не имея доступа к биноклям, персоналу приходилось полагаться на свои глаза, как итог, айсберг увидели только тогда, когда что-либо предпринимать было сложно.

Важность ключа открылась лишь спустя век, когда артефакт был выставлен на аукцион.

«Титаник» затонул в Северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. Судно, перевозившее около 2 224 пассажиров, пошло ко дну во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В результате происшествия погибли более 1 500 человек.