«Не знаем, что ждет завтра»: Успенская рассказала о составленном завещании

Советская и российская певица Любовь Успенская рассказала «Звезде» о составленном завещании. По ее словам, сейчас она не жалуется на здоровье, но предпочла перестраховаться «на всякий случай».

«Я пришла к этому, когда находилась на карантине. Я поняла, что у меня есть время и возможность понять то, что мы не знаем, что нас ждет завтра. Поэтому нужно сегодня подстраховаться и подумать, что мы все находимся под Богом», - объяснила певица.

Успенская выразила надежду на то, чтобы ее впереди ожидало только хорошее.

«Но на всякий случай я подстраховалась», - подытожила 66-летняя исполнительница.

Пока знаменитость не распространяется о том, кто именно указан в важном документе. Также неизвестно, присутствует ли в завещании имя дочери Успенской Татьяны Плаксиной, с которой исполнительница находится в очень сложных отношениях и практически не общается.