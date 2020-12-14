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ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности

Светлана Иванова
17:47 14.12.2020
В мероприятии приняли участие более 400 тыс. слушателей.
ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности
© Фото: psbank, Facebook

«Промсвязьбанк» провел онлайн-форум финансовой грамотности. В мероприятии, которое прошло 11 и 12 декабря под названием «Просто Капитал», приняли участие более 400 тысяч слушателей.

Представители банка, сотрудники федеральных ведомств, руководители регионов, основатели торговых учили слушателей управлять личными финансами.

В зависимости от глубины знаний в сфере финансов участники выбирали себе соответствующую программу. Всего были доступны четыре трека: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков.

Профессионалам был посвящен первый день онлайн-форума. Слушатели присоединились к пленарной сессии «МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту». Для участников также проводились мастер-классы по цифровым сервисам для бизнеса и финансовой грамотности для новых предпринимателей. В рамках отдельной сессии обсудили особенности статуса самозанятых.

Во второй день непрофессионалам рассказали, как управлять семейным бюджетом, грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечься от мошенников. Продвинутые слушатели смогли подробнее узнать об инвестициях, выгодах использования кредитов и господдержки. Проговаривали и способы решения жилищного вопроса.

Подростков учили планировать свое финансовое будущее, искать способы заработать на карманные расходы и задумываться о финансовой востребованности профессий будущего. Все гости мероприятия с удовольствиями пробовали свои силы в викторинах на финансовую тему, а самых удачливых ждали ценные призы от финансовой организации.

По словам руководителя блока малого и среднего бизнеса и розницы «Промсвязьбанка» Константина Басманова, форум предоставил возможности для обмена опытом, новых знакомств, а также для формирования осознанности принимаемых финансовых решений. С 16 декабря сайт prostokapital.ru превратится в архив форума.

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