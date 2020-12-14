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Эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%

Анна Назайкина
17:37 14.12.2020
В исследовании приняли участие 22 714 добровольцев.
Эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
© Фото: sputnikvaccine.com

Российская вакцина «Спутник V» показала стопроцентную эффективность в борьбе с тяжелыми случаями коронавируса. Об этом заявил разработчик препарата. Такой вывод был сделан специалистами после анализа данных в последней контрольной точке III фазы клинического пострегистрационного исследования. Эффективность препарата тестировалась среди 22 714 добровольцев через три недели после введения первого компонента вакцины или плацебо.

«Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», - отмечается в сообщении.

Глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что продемонстрированные результаты позволяют с уверенностью утверждать, что «Спутник V» обладает высокой эффективностью и полностью безопасен для здоровья человека. Общая эффективность вакцины превышает 90%.

«Достижение заключительной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90% на 78 подтвержденных случаев заболевания среди добровольцев», - отметили разработчики.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что полученные данные лягут в основу отчета, который будет использоваться для подачи заявок на ускоренную регистрацию российской вакцины в других странах.

«Мы также видим высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поскольку использование компонентов "Спутника V" в комбинации с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность», - добавил он.

Напомним, что в августе в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.

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