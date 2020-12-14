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Минсельхоз решит вопрос о введении пошлины на экспорт подсолнечного масла 21 декабря

Виктория Ивашечкина
16:56 14.12.2020
Кроме того, до 15 декабря будет закончена разработка соглашений о стабилизации цен на сахар.
Минсельхоз решит вопрос о введении пошлины на экспорт подсолнечного масла 21 декабря
© Фото: Marina Pershina, Pixabay

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что вопрос о введении пошлины на экспорт подсолнечного масла будет решен 21 декабря текущего года. Об этом он рассказал на оперативном совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами. 

«Если цены не будут снижены, то 21 декабря 2020 года будет положительно решен вопрос о введении пошлины на экспорт подсолнечного масла», - подчеркнул министр.

Также, по словам Патрушева, Минсельхоз, Минпромторг и ФАС до 15 декабря закончат разработку соглашений о стабилизации цен на сахар.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что соглашения между производителями сахара, подсолнечного масла и розничными сетями для стабилизации цен заключат до 20 декабря, они будут действительны до конца марта 2021 года.

На днях во время совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин привлек внимание к проблеме увеличения цен на базовые продукты. 

Также сообщалось, что Минсельхоз разрабатывает комплекс мер для стабилизации ситуации с ценами на продукты питания. По словам Дмитрия Патрушева, эффективная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать непростую ситуацию с ценами в стране.

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