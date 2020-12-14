В «Новый Иерусалим» привезут картины Питера Брейгеля

Истринский музей «Новый Иерусалим» станет одной из главных площадок зимнего сезона в Московской области, туда привезут экспозицию картин Питера Брейгеля - младшего, а также творения его современников.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова отметила, что Брейгеля в России выставляют крайне редко и что сбору выставки в регионе поспособствовали частные коллекционеры.

«В этом году музей подготовил новую сенсационную выставку младшего Брейгеля и его современников. Вообще, Брейгель выставляется крайне редко в России. Не помню, когда в последний раз была такая полноценная выставка. Эту экспозицию помогли собрать частные коллекционеры, за что им огромное спасибо», - рассказала она каналу «360».

По словам Виртуозовой, данная коллекция картин Брейгеля-младшего является одной из самых больших в мире. На выставке вниманию зрителей представят 70 картин, две из которых, заявила вице-губернатор, абсолютно уникальны. Она также добавила, что каждому посетителю удастся найти в представленных картинах что-то свое.

«Я вот люблю цветы Брейгеля. Они мне напоминают Караваджо… Кто-то любит мрачные пейзажи. Это будет неожиданная, очень яркая, крайне редкая для мира премьера», - сказала Виртуозова.

В 2019 году в «Новом Иерусалиме» прошла выставка Марка Шагала. Подмосковные власти учли опыт прошлого года. Теперь музей готов для большего числа гостей, организована онлайн-покупка билетов.