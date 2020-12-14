Гинцбург назвал сроки вакцинации от COVID-19 большей части населения РФ

Большую часть населения России планируется привить от коронавируса в 2021 году. Об этом заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», - приводятся слова Гинцбурга в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.

Гинцбург отметил, что таким образом планируется снизить масштабы пандемии и сформировать у значительной части людей долгосрочный иммунитет к инфекции.

По словам заместителя директора центра по научной работе Дениса Логунова, разработанная совместно с Минобороны РФ вакцина «Спутник V» подтвердила свою высокую эффективность на всех этапах исследования.

«Важно, что на каждом из этапов расчетный показатель эффективности вакцины превышал 90%», - подчеркнул он.

Ранее в центре Гамалеи рассказали, как долго «Спутник V» будет защищать от COVID-19.