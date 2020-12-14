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Диетолог назвала самые опасные блюда на новогоднем столе

Виктория Ивашечкина
16:17 14.12.2020
По словам специалиста, необходимо готовить ингредиенты для салата заранее и хранить их по отдельности.
Диетолог назвала самые опасные блюда на новогоднем столе
© Фото: The_gold_rabbit, Flickr

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что к наиболее опасным блюдам в новогодние праздники можно отнести салаты с майонезом, морепродуктами, а также яйцами и мясом. Врач призвала не оставлять их надолго на столе. По словам специалиста, уже на следующий день продукт даже без заправки майонезом есть довольно опасно.

«Сели отмечать праздник за несколько часов до боя курантов, погуляли, вернулись, выпили шампанское, опять погуляли. А салат все это время киснет на блюде», - подчеркнула Елена Соломатина, передает «Вечерняя Москва». 

Врач посоветовала готовить ингредиенты для салата заранее и хранить их по отдельности. При этом нарезать и смешивать их нужно прямо перед употреблением. Заправленный салат необходимо съедать сразу.

По словам диетолога, самые тяжелые отравления вызывают рыба и морепродукты, яйца, мясо и колбаса. Соломатина напомнила, что лучшая среда для микробов - теплая и влажная, именно такие условия и достигаются в салатах. Врач подчеркнула, что майонез дает повышенную влажность.

Ранее врач рассказала об опасной болезни из-за переедания в новогоднюю ночь. По словам гастроэнтеролога, 31 декабря следует придерживаться обычного режима питания, избегая голодания.

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