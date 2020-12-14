Стартовал прием заявок на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»
Побороться за призы могут все желающие вне зависимости от места жительства, гражданства и возраста.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: RGO.ru
Прием заявок на фотоконкурс «Самая красивая страна» стартовал в России. Конкурс проводится Русским географическим обществом уже в седьмой раз.
Побороться за призы могут все желающие вне зависимости от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие - кадры должны быть сделаны на территории России.
В этом году впервые учрежден специальный приз «За кадром». Его получит автор самого интересного видеоролика о процессе съемки фотографий, представленных на конкурсе.
Прием работ продлится до 5 апреля. Лучшие кадры жюри выберет в десяти номинациях.