Стартовал прием заявок на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»

Прием заявок на фотоконкурс «Самая красивая страна» стартовал в России. Конкурс проводится Русским географическим обществом уже в седьмой раз.

Побороться за призы могут все желающие вне зависимости от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие - кадры должны быть сделаны на территории России.

В этом году впервые учрежден специальный приз «За кадром». Его получит автор самого интересного видеоролика о процессе съемки фотографий, представленных на конкурсе.

Прием работ продлится до 5 апреля. Лучшие кадры жюри выберет в десяти номинациях.