В стране и мире Путин поручил сформировать систему квотирования выбросов в атмосферу Виктория Ивашечкина Ранее президент поручил кабмину обеспечить сокращение количества парниковых газов до 70%. © Фото: Emilian Robert Vicol, Pixabay Президент РФ Владимир Путин поручил закончить до 1 марта 2021 года формирование системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы страны по результатам проверки исполнения законодательства в сфере экологии в крупных промышленных центрах, сообщается на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение количества выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Кроме того, глава государства поручил кабмину разработать стратегию развития страны при условии низкого уровня выбросов парниковых газов до 2050 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика