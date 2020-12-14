Обвинение просит для историка Соколова 15 лет строгого режима

Для историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, гособвинение попросило 15 лет колонии строгого режима.

В частности, Соколову вменяется убийство, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, передает ТАСС.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Октябрьском районном суде Северной столицы, который проводит выездные заседания в Санкт-Петербургском городском суде по делу Соколова.

«Путем сложения наказаний по двум статьям обвинения прошу назначить 15 лет колонии строгого режима без штрафа», - заявила прокурор.

Она пояснила, что Соколов незаконно хранил в квартире купленный обрез и 488 патронов к нему.

Сам обвиняемый подтвердил свою вину. Однако он подчеркнул, что отказывается назвать преступление «умышленным», потому что «мог это сделать только в состоянии полного умопомрачения». При этом Соколов добавил, что раскаивается в случившемся.

Следствие полагает, что ночь на 8 ноября прошлого года Соколов совершил жестокое убийство аспирантки Ещенко. По версии обвинения, мужчина застрелил девушку у себя дома, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойку. Историк был задержан 9 ноября 2019 года при попытке избавиться от улик.