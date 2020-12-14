В Кремле оценили идею введения жесткого карантина на новогодние праздники

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вопрос о введении жесткого карантина на новогодние праздники в стране по западному сценарию не рассматривается, передает РИА Новости.

Ранее представитель Кремля также отмечал, что вводить в РФ новый локдаун правительство по-прежнему не планирует. По словам Пескова, действующих ограничений, введенных ранее на фоне пандемии коронавируса, на данный момент хватает.

По данным оперштаба, число новых случаев заболевания COVID-19 в России за последние сутки выросло на 27 328 - до 2 681 256.