Пользователи сообщили о неполадках в работе YouTube и сервисов Google

Пользователи из России и других стран мира сообщают о сбое в работе сервисов Google. Информация появилась на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Неполадки наблюдаются практически по всему миру - о них сообщают жители России, сразу нескольких стран Европы, включая Англию, Францию и Германию, США, Бразилии, Японии, Индонезии, Австралии и других государств.

Пользователи столкнулись со сбоями в работе всех сервисов Google, в частности видеохостинга YouTube и почтового клиента Gmail. Отмечается, что сайты не открываются, имеются также проблемы с авторизацией.

В корпорации Google происходящее пока никак не прокомментировали.