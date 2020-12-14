Путин назвал важный инструмент самореализации

Президент России Владимир Путин заявил, что удовольствие, которое человек получает, когда совершает добро и помогает другим людям, является одним из важнейших инструментов для самореализации.

«Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом на самом деле в значительной степени и есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от этого удовлетворение - это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека», - заявил глава государства во время социального онлайн-форума «Единой России».

Также Путин отметил, что работа волонтеров и добровольцев сегодня востребована. За 2020 год в волонтерских проектах участвовали более 15 миллионов россиян, сообщил ранее президент РФ. Однако, по его словам, людей, которые готовы прийти на помощь окружающим, гораздо больше. Российский лидер также напомнил, что в стране действует целая сеть волонтерских центров, в том числе цифровых. Для расширения подобных движений, добавил Путин, были предоставлены особые льготы благотворительным фондам и социально ориентированным некоммерческим организациям.