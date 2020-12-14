Цены на сахар и масло ограничат до конца марта

Соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями для стабилизации цен заключат до 20 декабря, они будут действительны до конца марта 2021 года. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

«Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничении розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года», - сказал он на совещании премьер-министра с вице-премьерами.

Напомним, что 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин привлек внимание к проблеме увеличения цен на базовые продукты. 11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу, ФАС следить за ценами на продукты и впоследствии докладывать о ситуации. Также Минсельхозу было поручено представить отчет о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.