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СМИ: тело армавирского убийцы нашли на побережье в Новороссийске

Виктория Ивашечкина
14:47 14.12.2020
Мужчина расправился со своей возлюбленной на почве ревности, а позже убил ее младшего брата.
СМИ: тело армавирского убийцы нашли на побережье в Новороссийске
© Фото: Анна Иларионова, Pixabay

Тело, предположительно, Акшина Гусейнова, который убил девушку и ее брата, обнаружили на побережье в Новороссийске. Об этом сообщает Life Shot.

Ранее сообщалось, что 32-летний житель Армавира жестоко расправился со своей 26-летней девушкой на почве ревности. Убив свою подругу, он отправился в соседнюю станицу Новоалексеевскую, где расправился еще и с ее 9-летним младшим братом.

По данным Следственного комитета РФ, фигурант записал обращение на видео и выложил его в Сеть. Мужчина признался в совершенном преступлении и снял тело своей жертвы. Кроме того, он пожаловался на непростые отношения, сложившиеся у него с девушкой, рассказал о ее изменах, а также о планах «переломать руки и ноги» ее брату. 

Позже следователи нашли автомобиль мужчины, который подозревается в убийстве девушки и ее 9-летнего брата. Выяснилось, что после трагедии подозреваемый поехал на своем личном автомобиле в поселок Джубга Туапсинского района, оставил машину недалеко от моря и скрылся в неизвестном направлении.

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