СМИ: тело армавирского убийцы нашли на побережье в Новороссийске

Тело, предположительно, Акшина Гусейнова, который убил девушку и ее брата, обнаружили на побережье в Новороссийске. Об этом сообщает Life Shot.

Ранее сообщалось, что 32-летний житель Армавира жестоко расправился со своей 26-летней девушкой на почве ревности. Убив свою подругу, он отправился в соседнюю станицу Новоалексеевскую, где расправился еще и с ее 9-летним младшим братом.

По данным Следственного комитета РФ, фигурант записал обращение на видео и выложил его в Сеть. Мужчина признался в совершенном преступлении и снял тело своей жертвы. Кроме того, он пожаловался на непростые отношения, сложившиеся у него с девушкой, рассказал о ее изменах, а также о планах «переломать руки и ноги» ее брату.

Позже следователи нашли автомобиль мужчины, который подозревается в убийстве девушки и ее 9-летнего брата. Выяснилось, что после трагедии подозреваемый поехал на своем личном автомобиле в поселок Джубга Туапсинского района, оставил машину недалеко от моря и скрылся в неизвестном направлении.