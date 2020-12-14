«Спутник V» в рамках масштабной вакцинации доставлен уже во все регионы России

Вакцина против новой коронавирусной инфекции в рамках масштабной вакцинации доставлена во все регионы России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены - партии для масштабной вакцинации - во все регионы России», - сказал он на социальном онлайн-форуме «Единой России».

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что более 18 тыс. волонтеров в России помогают в доставке лекарств амбулаторным пациентам с COVID-19.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России. Планируется применять препарат «Спутник V». Вакцинация от COVID-19 в стране будет бесплатной и добровольной.

Напомним, что в августе в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.

По данным оперштаба, за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 328 человек, причем у 18,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 18 562 пациентам, скончались - 450. Накануне сообщалось о 28 080 новых случаях заражения коронавирусом. Темпы прироста за сутки составляют 1%. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2 681 256.