Путин призвал госпитализировать тех, кто действительно в этом нуждается

Нуждающихся в лечении в больнице нужно обязательно госпитализировать. К этому призвал Владимир Путин во время онлайн-форума «Единой России».

«Чтобы не было случаев, когда под видом, что можно получить лечение и бесплатное лекарство на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации», - сказал президент России.

Глава государства отметил, что было принято решение направить дополнительные средства в регионы, чтобы люди, которые лечатся амбулаторно, могли получать лекарства бесплатно.

«С тем, чтобы койки были свободны в медицинских учреждениях для тех, кто нуждается в медицинской госпитализации», - уточнил Путин.

При этом, подчеркнул президент, это не значит, что все пациенты должны лечиться дома.

«Я сейчас не буду приводить конкретных случаев или ставить под сомнения какие-то решения на этот счет, специалисты должны принимать решения о госпитализации, но в принципе нужно обращать тоже на это внимание», - сказал Путин.

На этом же форуме глава государства поддержал предложение депутатов продлить действие скидки в 30% на оплату госпошлин через Госуслуги.