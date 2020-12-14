СМИ: в России могут временно заморозить цены на масло и сахар

Продавцы могут заморозить закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития и ФАС.

Производители готовы пойти на фиксацию цен, отметил директор Масложирового союза Михаил Мальцев. С его слов, компании сейчас балансируют между сельхозпроизводителями и торговыми сетями, у каждого из которых своя наценка. Поэтому в Союзе приветствуют вмешательство государства в процесс ценообразования.

Ранее проблему роста цен на продукты озвучил президент страны Владимир Путин. Девятого декабря он провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства потребовал нормализовать ситуацию и не допускать взрывного роста цен на продукты питания.