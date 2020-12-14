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СМИ: в России могут временно заморозить цены на масло и сахар

Ян Брацкий
01:40 14.12.2020
Речь идет о 95 рублях за 1 литр подсолнечного масла при покупке у производителей и 110 рублях для конечного потребителя, а также о 36 и 45 рублях за 1 килограмм сахара соответственно.
СМИ: в России могут временно заморозить цены на масло и сахар
© Фото: pixabay.com

Продавцы могут заморозить закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития и ФАС.

Производители готовы пойти на фиксацию цен, отметил директор Масложирового союза Михаил Мальцев. С его слов, компании сейчас балансируют между сельхозпроизводителями и торговыми сетями, у каждого из которых своя наценка. Поэтому в Союзе приветствуют вмешательство государства в процесс ценообразования.

Ранее проблему роста цен на продукты озвучил президент страны Владимир Путин. Девятого декабря он провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства потребовал нормализовать ситуацию и не допускать взрывного роста цен на продукты питания.

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