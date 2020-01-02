В Твери после хлопка газа треснула стена дома

В стене дома в Твери, в котором произошел взрыв газа, образовалась трещина. Власти решили временно переселить жильцов одного из подъездов многоэтажки в гостиницу.

Трещины пошли по внешней стене дома по шву, по перекрытиям потолка и пола.

«Четырнадцать человек… будут размещены в гостинице "Юность". По поручению губернатора Игоря Рудени, их обеспечат горячим питанием, окажут необходимую помощь и поддержку», - сообщили ТАСС в администрации Твери.

Хлопок газа произошел в квартире на третьем этаже дома по улице Гусева утром 2 января. Причиной произошедшего могло стать нарушение техники безопасности при пользовании газовой плитой. Пострадали двое человек – мужчина и женщина, которые получили ожоги рук и лица второй степени. Их госпитализировали в областную клиническую больницу.