В стране и мире Путин поддержал продление действия скидки в 30% на оплату пошлин через госуслуги Тамара Астапенкова Президент РФ считает, что нужно продлить и срок реализации этой возможности. © Фото: Варвара Гертье, РИА Новости Владимир Путин поддержал предложение депутатов продлить действие тридцатипроцентной скидки на оплату госпошлин через госуслуги. «30% - это в принципе немало. Там водительское удостоверение, получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее. Все это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. Конечно, нужно продлить и саму льготу и срок реализации этих возможностей», - сказал Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума партии «Единая Россия». Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку к законопроекту, продлевающую до 2023 года возможность россиянам платить госпошлину за совершение юридически значимых действий со скидкой в 30% через порталы государственных и муниципальных услуг. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика