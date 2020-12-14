Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле заявили, что кабмин должен представить меры для стабилизации цен продукты

Тамара Астапенкова
13:00 14.12.2020
По словам Дмитрия Пескова, правительство должно изложить набор того инструментария, которое предлагает для регулировки цен.
В Кремле заявили, что кабмин должен представить меры для стабилизации цен продукты
© Фото: Sabine Schulte, Pixabay

Правительство России должно подготовить ряд мер для стабилизации цен на продукты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сначала правительство все-таки должно изложить набор того инструментария, который предлагает для регулировки цен. Давайте дождемся этого. И потом, правительство объяснит те меры, которые оно принимает», - сказал Песков.

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. Глава государства указал на подорожание сахара, муки, хлеба, макаронных изделий и подсолнечного масла, назвав происходящее недопустим.

Путин потребовал принять меры для прекращения роста цен на продукты в течение недели и выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:49 В стране и мире
Видео
В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничных
09:59 В стране и мире
Видео
В Минздраве назвали самую уязвимую к коронавирусу группу пациентов
08:50 Армия
Видео
С космодрома Плесецк совершен успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»
07:53 В стране и мире
Видео
Посольство РФ в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках
06:24 В стране и мире
В ВОЗ предупредили о риске инфицирования почти двух миллиардов человек
Популярное
Популярное
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
Найден двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
Десятки фейерверков взорвались около жилых домов: в Новосибирске сгорел киоск с петардами
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.