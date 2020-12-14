В Кремле заявили, что кабмин должен представить меры для стабилизации цен продукты

Правительство России должно подготовить ряд мер для стабилизации цен на продукты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сначала правительство все-таки должно изложить набор того инструментария, который предлагает для регулировки цен. Давайте дождемся этого. И потом, правительство объяснит те меры, которые оно принимает», - сказал Песков.

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. Глава государства указал на подорожание сахара, муки, хлеба, макаронных изделий и подсолнечного масла, назвав происходящее недопустим.

Путин потребовал принять меры для прекращения роста цен на продукты в течение недели и выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов.