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Врач объяснил, в каких случаях при коронавирусе появляются клетки, поражающие органы и ткани

Иван Линдеманн
13:32 14.12.2020
Особенность COVID-19 заключается в том, что он цепляется за внутреннюю оболочку сосудов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Karolina Grabowska, Pexels.com

Ученые Йельского университета обнаружили у пациентов с коронавирусом антитела, которые направлены против органов, тканей и иммунной системы, а не против коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал телеканалу «Звезда», что в данном случае речь идет о так называемом цитокиновом шторме, который, как правило, бывает у людей со слабым иммунитетом.

«Те сигнальные молекулы, которые выделяют иммунные клетки, называются цитокины. Когда начинается воспаление у человека, у которого изначально не очень хороший иммунитет, у него имеется дисбаланс клеток в иммунной системе, поэтому клетки, которые всем командуют, - макрофаги, они начинают на всех «орать»: они начинают выделять все больше сигнальных молекул. На эти «крики» сбегается большое количество клеток иммунной системы, но работают они плохо. При этом симптомы воспаления - температура, отек, тромбозы - все равно развиваются. Это и называется цитокиновым штормом», - сказал он.

Но, по словам врача, это не значит, что организм сам себя уничтожает.

«Клетки иммунной системы - существа относительно автономные. Они не прикреплены к тканям, они могут циркулировать. Это не организм сам себя уничтожает. Все это похоже на инфекционную форму аллергической реакции, где происходит то же самое: из-за того, что не развивается нормальный иммунный ответ, развивается аллергический иммунный ответ, потому что организм все равно с инфекцией будет бороться», - уточнил специалист.

Также Болибок рассказал, что особенность коронавируса заключается в том, что он цепляется за внутреннюю оболочку сосудов. И данная инфекция развивается у людей в трех вариантах - бессимптомном, легком и тяжелом.

«Первый, самый легкий вариант - бессимптомный: человек заразился, какое-то время походил с вирусом, его иммунная система сработала вовремя, не пропустила вирус никуда внутрь, он выздоровел. Это связано с высоким уровнем врожденного противовирусного иммунитета. Второй вариант - в виде легкой тяжести, в виде банального ОРВИ. Все события происходят на слизистой дыхательных путей - инфекция попадает на дыхательные пути, на какое-то время задерживается, организм реагирует достаточно вовремя, появляются защитные антитела, и инфекция прекращается», - подчеркнул врач.

Худший вариант - третий.  Если у человека изначально не очень хорошая иммунная система, то вирус попадает и размножается. При этом иммунная система ему особого сопротивления не оказывает. В результате вирус прорывается в кровь и кровью разносится по всему организму.

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