На фотографиях с Марса заметили «прыгающие» камни

Камни на Марсе могут двигаться, к таким выводам пришел известный виртуальный исследователь Скотт Уаринг. Как передает «Комсомольская правда», Уаринг рассматривал старые изображения поверхности Красной планеты, сделанные еще в 2009 году марсоходом Spirit, и обратил внимание на некоторые разночтения на снимках.

В частности, на фотографиях были запечатлены несколько крупных камней. На одном из изображений исследователь увидел некий темный объект, расположенный между двумя камнями. Однако на других снимках этого предмета уже не наблюдалось.

По мнению Уаринга, этот феномен не только указывает на способность камней перемещаться, но и является подтверждением существования жизни на Марсе.

Стоит отметить, что версию не разделяют многие ученые. По их мнению, разгадка связана с передвижениями марсохода во время фотографирования. В результате камни, которые попали под наблюдение Уаринга, были закрыты более крупными объектами на изображениях, сделанных с других ракурсов.