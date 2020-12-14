В Минстрое предложили упростить въезд мигрантов для работы на стройках

Минстрой направил в правительство РФ предложения об упрощении въезда в страну трудовых мигрантов для работы на стройках. Предложения, подготовленные Министерством строительства и ЖКХ РФ, были согласованы с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ», - приводит ТАСС слова сообщения.

Предлагается разрешить въезд на территорию России только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. Иностранцы должны предоставлять не ранее чем за три дня до въезда на территорию РФ отрицательный тест на коронавирус. Организации будут обязаны разместить привлекаемых для работы иностранцев, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения.

Как отметили в Минстрое, по данным на 1 декабря, в 50 из 77 регионов страны отмечена нехватка мигрантов на стройках.