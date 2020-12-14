Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минстрое предложили упростить въезд мигрантов для работы на стройках

Тамара Астапенкова
13:44 14.12.2020
Как отметили в ведомстве, по данным на 1 декабря, в 50 регионах страны отмечена нехватка мигрантов на стройках.
В Минстрое предложили упростить въезд мигрантов для работы на стройках
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Минстрой направил в правительство РФ предложения об упрощении въезда в страну трудовых мигрантов для работы на стройках. Предложения, подготовленные Министерством строительства и ЖКХ РФ, были согласованы с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ», - приводит ТАСС слова сообщения.

Предлагается разрешить въезд на территорию России только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. Иностранцы должны предоставлять не ранее чем за три дня до въезда на территорию РФ отрицательный тест на коронавирус. Организации будут обязаны разместить привлекаемых для работы иностранцев, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения.

Как отметили в Минстрое, по данным на 1 декабря, в 50 из 77 регионов страны отмечена нехватка мигрантов на стройках.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:32 В стране и мире
Видео
Врач объяснил, в каких случаях при коронавирусе появляются клетки, поражающие органы и ткани
11:49 В стране и мире
Видео
В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничных
09:59 В стране и мире
Видео
В Минздраве назвали самую уязвимую к коронавирусу группу пациентов
08:50 Армия
Видео
С космодрома Плесецк совершен успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»
07:53 В стране и мире
Видео
Посольство РФ в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках
Популярное
Популярное
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
Найден двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
Десятки фейерверков взорвались около жилых домов: в Новосибирске сгорел киоск с петардами
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.