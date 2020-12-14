В стране и мире Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставят в Белград Иван Линдеманн Лампаду стеклянном футляре привезут к Мемориалу освободителям Белграда, где зажгут первый в Сербии Вечный огонь. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» У стен Кремля в Александровском саду завершилась церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата. Ее спецбортом министерства обороны России доставят в Белград. Участники церемонии, среди которых глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и заместитель министра обороны Андрей Картаполов, возложили цветы к монументу и почтили память павших минутой молчания. Частицу огня перенесли на лампаду, которую в стеклянном футляре доставят к Мемориалу освободителям Белграда, где зажгут первый в Сербии Вечный огонь, который будет свидетельствовать о приверженности сохранению правды о подвиге советских солдат, освободивших Европу от нацистских захватчиков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика