В России зафиксирован минимум смертей из-за COVID-19 за две недели

В России впервые за последние две недели зафиксирован минимум летальных исходов от COVID-19 за сутки. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за сутки в стране скончались 450 пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

Ранее минимум был зафиксирован 30 ноября, когда зарегистрировали 368 смертей из-за COVID-19 по всей стране.

В России за сутки были выявлены 27 328 человек с коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии были зафиксированы 2 681 256 случаев инфицирования COVID-19 или более 1,8% населения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый заболевший COVID-19. Так называемый «нулевой» пациент был обнаружен 1 марта, а уже к середине месяца количество заболевших выросло до 100. По словам Поповой, первые три случая были связанны с Китаем, но не они дали толчок к распространению вируса.