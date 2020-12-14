СМИ сообщили о русском коте Иване из Москвы, который сам добрался до Британии

Бродячий кот Иван, найденный на улице британского Саутгемптона, совершил самостоятельное путешествие из Москвы. В этом убеждены сотрудники благотворительного фонда на острове Уайт, где животное находится на карантине.

Кота на улице возле своего забора обнаружила супружеская пара в октябре 2020 года. Трехлетнее животное приютили в доме, а после передали благотворительной организации «Защита кошек». Там выяснили, что в кожу питомца вживлен микрочип. Благодаря устройству удалось выяснить, что Иван раньше жил в России, но нового адреса в Великобритании обнаружить не получилось, сообщает Daily Mail.

В организации решили, что кот либо убежал от недавно переехавших в Саутгемптон россиян, либо совершил самостоятельное путешествие в грузовике или в контейнере на корабле. Речь идет о пути более чем в 3 200 километров.

В «Защите кошек» надеются помочь роскошному длинношерстному коту отыскать хозяев. Для этого организация рассказала об истории Ивана и опубликовала его фотографии.