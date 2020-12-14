Пожар произошел в коллекторе на юго-западе Москвы

Городским службам удалось ликвидировать задымление в коллекторе на юго-западе Москвы, отключений потребителей нет. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. Ранее стало известно, что на Ленинском проспекте произошло возгорание в вентиляционной шахте коллектора.

«Произошло задымление в коллекторе, расположенном по адресу: Ленинский проспект, 86, в котором находятся коммуникации компаний ОЭК и МОЭК, система автоматики сработала, все кабели были сразу отключены. Подача ресурсов переведена на резервную схему, отключений потребителей не было», - передает слова Бирюкова ТАСС.

Он также добавил, что движение автотранспорта в районе коллектора восстановлено, пострадавших в результате задымления нет.