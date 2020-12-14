Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года

Россия продлила действие продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также в документе отдельно говорится, что продэмбарго распространяется и на Великобританию, которая 31 декабря текущего года окончательно покинет Европейский союз.

«Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», - сказано в постановлении.

Запрет на импорт некоторых видов товаров из стран, которые объявили в отношении РФ санкции, Москва ввела в августе 2014 года.