Ученые выяснили, когда исчезнет Земля

Наша планета, как и вся остальная Солнечная система, исчезнет примерно через 100 миллиардов лет. Это выяснили ученые, проведя компьютерное моделирование.

В частности, как сообщает The Astronomical Journal, над исследованием работала совместная группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Калифорнийского технологического института в Пасадене и Мичиганского университета.

К концу жизни Солнечной системы приведет активность ее главной звезды. Сначала Солнце поглотит ближайшие планеты, среди которых Земля, после чего масса звезды уменьшится, что приведет к расширению орбит планет-гигантов - Юпитера и Сатурна. Это сделает планеты уязвимыми к воздействию пролетающих мимо звезд.

Такие небесные тела в итоге разбалансируют орбиты Юпитера и Сатурна, что постепенно выбросит из Солнечной системы все планеты, оставив остывающее Солнце в одиночестве.