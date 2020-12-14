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В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничных

Тамара Астапенкова
11:49 14.12.2020
Согласно новым правилам, которые вступили в силу 14 декабря, теперь листки нетрудоспособности можно будет оформить в электронном виде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В условиях непростой эпидемиологической ситуации в стране нововведения по оформлению больничных листков являются закономерными и естественными. Так прокомментировал RT новые правила оформления листов нетрудоспособности зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Наша задача, с одной стороны, выдать больничный лист человеку, который не может выйти на работу, с другой стороны - избавить его от лишних контактов. То, что люди не идут в поликлинику, не стоят там лишний раз в очередях и не обмениваются инфекцией, - это совершенно правильно в условиях непростой эпидемической ситуации в стране», - считает парламентарий.

Согласно новым правилам, которые вступили в силу 14 декабря, теперь листки нетрудоспособности можно будет оформить в электронном виде. Бумажные справки также будут выдавать. Только теперь в обязательном порядке их нужно будет оформлять безработным, беременным, уволенным в связи с ликвидацией организации.

«Сама пандемия во многом ускорила цифровизацию здравоохранения и взаимодействие в системе пациент - врач - учреждение - медицинская организация. Указанные нововведения являются естественным, закономерным этапом тенденций цифровизации», - считает Говорин.

Теперь появились и новые случаи получения больничного по беременности и родам. Также больничный по уходу за заболевшим ребенком не будет ограничиваться по срокам, но будут ограничения на оплачиваемый период - не более 15 дней.

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