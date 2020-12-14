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В Сети появилось видео с места стрельбы у церкви в Нью-Йорке

Роман Захаров
01:14 14.12.2020
В результате инцидента полиция была вынуждена открыть огонь на поражение в сторону нападавшего.
В Сети появилось видео с места стрельбы у церкви в Нью-Йорке
© Фото: John Nacion, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Сети появилось видео с места стрельбы, произошедшей возле одной из церквей в Нью-Йорке. На кадрах видно, что к храму прибыло большое количество полицейских, которые оцепили территорию, огородив ее специальными лентами.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Для предотвращения противоправных действий стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие, вследствие чего злоумышленник получил ранение и был задержан.

Информации о других пострадавших в результате данного ЧП к настоящему моменту не поступало. Также нет сведений о мотивах, побудивших преступника на совершение этих действий.

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