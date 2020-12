В стране и мире В Сети появилось видео с места стрельбы у церкви в Нью-Йорке Роман Захаров В результате инцидента полиция была вынуждена открыть огонь на поражение в сторону нападавшего. © Фото: John Nacion, Keystone Press Agency, Globallookpress В Сети появилось видео с места стрельбы, произошедшей возле одной из церквей в Нью-Йорке. На кадрах видно, что к храму прибыло большое количество полицейских, которые оцепили территорию, огородив ее специальными лентами. JUST IN: A man was shot by police after shots rang out at the end of a Christmas choral concert on the steps of a Manhattan cathedral.#NewYorkpic.twitter.com/UIEGU7tSeI — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) December 13, 2020 Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Для предотвращения противоправных действий стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие, вследствие чего злоумышленник получил ранение и был задержан. BREAKING: NYPD respond to shots fired at St. John the Divine Church in New York City @PIX11News pic.twitter.com/VC3GyNesVZ — Cristian Benavides (@cbenavidesTV) December 13, 2020 Информации о других пострадавших в результате данного ЧП к настоящему моменту не поступало. Также нет сведений о мотивах, побудивших преступника на совершение этих действий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика