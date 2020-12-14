Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку

Никол Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку. Он покинет пост премьер-министра Армении только посредством волеизъявления народа. Об этом глава кабмина сообщил во время обращения к нации, которое опубликовано на его личной странице в Facebook.

Акции протеста с требованием отставки Пашиняна проходят в Армении больше месяца. Они начались после того, как было подписано соглашение по Нагорному Карабаху. Оппозиция считает, что данный договор стал капитуляцией. Кроме того, противники действующего премьера обвиняют его в экономических и социальных проблемах республики.

На фоне происходящего президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы.

Напомним, что 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок. Для контроля за соблюдением перемирия в зоне конфликта размещен миротворческий контингент России.