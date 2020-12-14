В стране и мире В Московской области вводится «желтый» уровень погодной опасности Ян Брацкий Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 21 часа 14 декабря до девяти часов 15 декабря. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press В Московской области будет объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение начнет действовать вечером в понедельник, 14 декабря. Причина - снегопад и обледенение, говорится на официальном сайте российского Гидрометцентра. «Снег/Обледенение. Период предупреждения с 21 часа 14 декабря до девяти часов 15 декабря. Местами сильный снег», - сообщили синоптики. В ночь на вторник, 15 декабря, погода в столичном регионе существенно не изменится. Ожидаются снег и гололедица, температура воздуха составит -4… -6 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с силой от 5 до 10 метров в секунду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика