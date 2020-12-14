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Названы опасные для сердца вещества в электронных сигаретах

Анна Назайкина
11:03 14.12.2020
Ученые испытали на мышах вредное воздействие наиболее популярных ароматизаторов, а также различных видов паров.
Названы опасные для сердца вещества в электронных сигаретах
© Фото: Abdiel Ibarra, Unsplash.com

Американские ученые из Университета Южной Флориды выяснили, что ароматизаторы, которые так привлекают любителей электронных сигарет, могут быть опасны для сердца.

Специалистами был проведен эксперимент, в ходе которого ученые испытывали вредное воздействие трех популярных ароматизаторов электронных сигарет (фруктовый, корицу и ванильный крем) на клетках сердечной мышцы мышей. Все три оказались опасными для иммортализованных клеток предсердия.

Следующим этапом эксперимента стало воздействие трех видов паров электронных сигарет на клетки сердечной мышцы, которые были получены из стволовых клеток человека. Первый вид пара, содержащий только растворитель, препятствовал электрической активности, а также частоте сердечных сокращений в клетках. Пар с добавлением никотина к растворителю усиливал токсическое воздействие. А пар, который состоял из никотина, растворителя и ванильного ароматизатора, увеличил повреждения клеток сердца в большей степени.

«Этот эксперимент показал нам, что ароматизирующие химические вещества, добавленные в устройства для вейпинга, могут увеличить вред от никотина», - объяснил ведущий автор исследования доктор Сами Нуджаим.

Далее специалисты начали изучать реакцию здоровых молодых мышей на ароматизаторы в электронных сигаретах. Подопытным приходилось вдыхать ванильные пары 60 раз пять дней в неделю в течение десяти недель.

Итоги эксперимента над живыми мышами были опубликованы в журнале American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. В результате исследования выяснилось, что курение электронной сигареты нарушает контроль вегетативной нервной системы мышей над частотой сердечных сокращений. Также подопытные животные были более склонны к аномальному и опасному нарушению сердечного ритма, известному как желудочковая тахикардия.

«Наши исследования важны, потому что регулирование индустрии вейпинга все еще продолжается. Необходимо учесть все возможные риски курения электронных сигарет, чтобы эффективно регулировать индустрию электронных систем доставки никотина», - сказал Нуджаим.

Ученые заявили, что планируют продолжить исследования, но теперь уже с участием людей, чтобы в полной мере выяснить, каким образом курение электронной сигареты влияет на здоровье человеческого сердца.

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