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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору и хранению мандаринов

Тамара Астапенкова
11:26 14.12.2020
В ведомстве обратили внимание на то, что перед едой фрукты нужно обязательно мыть теплой водой с мылом.
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору и хранению мандаринов
© Фото: S. Hermann & F. Richter, Pixabay

При выборе мандаринов нужно обратить внимание на их окрас, аромат, а также целостность шкурки плодов. Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору и хранению самых «праздничных» фруктов.

«Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов», - посоветовали в ведомстве.

Также фрукты не следует хранить в полиэтиленовом пакете, лучше поместить их в сетку. Важно, чтобы мандарины не засохли. Также не стоит обрывать с плодов веточки, с ними мандарины хранятся дольше.

«Цедру импортных апельсинов и мандаринов нужно выбрасывать, и после этого тщательно мыть руки, потому что все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент», - пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве обратили внимание на то, что перед едой фрукты нужно обязательно мыть теплой водой с мылом. Это связано с тем, что бумагу, в которую заворачивают импортные овощи и фрукты, пропитывают специальным составом препятствующим образованию гнили и плесени. А тару обрабатывают антисептиком, который может попасть на фрукты.

Ранее диетолог дала совет, кому необходимо ограничить потребление мандаринов в праздничные дни. По словам специалиста, дозу этих фруктов стоит контролировать людям, страдающим сахарным диабетом или желающим похудеть. Также внимательно к потреблению цитрусовых стоит относиться аллергикам.

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