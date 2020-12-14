В России за сутки выявили 27 328 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперштаба, за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 328 человек, причем у 18,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 18 562 пациентам, скончались - 450.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 5 874 новых случая заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 771 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 1 484 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Чукотском автономном округе (4), а в Ненецком автономном округе их вообще не обнаружено.

Напомним, накануне сообщалось о 28 080 новых случаях инфицирования коронавирусом. Темпы прироста за сутки составляют 1%. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2 681 256.