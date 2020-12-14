Мужчина попытался оседлать крыло самолета перед взлетом: видео

Мужчина попытался взобраться на крыло самолета. Инцидент, который произошел около 14.00 в субботу, 12 декабря, с воздушным судном авиакомпании Alaska Airlines в Лас-Вегасе, попал на видео.

На кадрах, которые сделала пилот Брук Найт, запечатлено, как мужчина балансирует на крыле самолета на взлетной полосе аэропорта Маккарран и даже сбрасывает ботинки и носки, чтобы лучше ухватиться. За действиями нарушителя из салона наблюдают пассажиры. На записи слышны их удивленные крики. Попытки удержаться на крыле в итоге оказываются бесплодными – экстремал падает на землю.

Как сообщает Daily Star, после падения мужчина оставался в сознании и даже шутил, хотя и разбил себе нос. После происшествия рейс 1367 Лас-Вегас - в Портленд задержали для повторного досмотра. Нарушитель был задержан.