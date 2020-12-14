СМИ: женщину, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь, отпустили домой

Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении женщины, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления СК России. Отмечается, что следствие ходатайствовало о домашнем аресте.

Шестимесячную девочку в начале октября в шкафу нашли подруги ее матери. Они сообщили о произошедшем в полицию. Как рассказали в прокуратуре, женщина родила ребенка в апреле 2020 года, но не оформила на нее документы.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего.

Ранее врачи рассказали, что состояние малышки оценивается как стабильное. По словам уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, опеку над двумя старшими детьми женщины уже оформили на их бабушку.