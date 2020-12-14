В стране и мире Умер автор детектива «Шпион, выйди вон!» Джон ле Карре Тамара Астапенкова Писатель скончался в возрасте 89 лет. © Фото: johnlecarreofficial, Facebook Британский писатель, автор детективов «Русский дом», «Шпион, выйди вон!», «Шпион, пришедший с холода» Джон ле Карре умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил агент писателя. «С великой скорбью вынуждены сообщить о том, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, ушел из жизни в субботу, 12 декабря 2020 года, в Корнуолле после непродолжительной болезни, не связанной с COVID-19», - приводит ТАСС слова сообщения. В молодости Ле Карре работал на британскую разведслужбу MI6 и контрразведку MI5. Он написал десятки десятков рассказов и 25 шпионских романов, многие из которых были экранизированы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика