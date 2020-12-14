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Врач дал советы метеозависимым людям, как провести день солнечного затмения

Тамара Астапенкова
10:45 14.12.2020
Сегодня, 14 декабря, произойдет полное солнечное затмение, максимальная фаза которого ожидается вечером.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ipicgr, Pixabay

В день солнечного затмения человеку лучше избегать стрессовых ситуаций, прислушиваться к своему телу, пить успокаивающие чаи или использовать эфирные масла. Такой совет дала телеканалу «Звезда» терапевт, психолог Лана Гордеева.

«В день солнечного затмения у человека может появиться склонность к активным действиям и активным решениям. Здесь очень важно не наломать дров. Все практики очищения и медитаций в это время будут хороши. Можно дома зажечь свечу, ароматическую палочку. Подойдут любые медитации», - рассказала эксперт.

Напомним, что сегодня, 14 декабря, произойдет полное солнечное затмение, во время которого Луна «примерит корону». Максимальная фаза ожидается вечером в понедельник. Зрелищный оптический эффект будет наблюдаться в момент, когда спутник полностью закроет солнечный диск. Однако россиянам это зрелище будет недоступно, его смогут наблюдать жители Латинской Америки.

Врач посоветовала в этот день метеозависимым людям прислушиваться к своему телу. Использовать эфирные масла для успокоения, пить китайские чаи или классические с медом или молоком.

«Если возникнет какой-то конфликт, то нужно подышать, а потом принимать решение. Сделать вдох на три или четыре шага и медленный выдох. Выдох должен быть длиннее, чем вдох. И так раз пять подышать. Такая практика очень гармонизирует, балансирует нервную систему, не давая человеку возможности еще больше погрузиться в стрессовую ситуацию», - пояснила Лана Гордеева.

По словам терапевта, если есть возможность, то в этот день стоит хорошенько выспаться. Можно закутаться в плед и спокойно посидеть. Не стоит смотреть никаких «кровавых драм и политических разборок», добавила психолог. Лана Гордеева считает, что в день солнечного затмения лучше не планировать никаких переговоров, заключения сделок, поездок или переездов, что может вызвать дополнительный стресс. Это время нужно провести в спокойствии и гармонии, заключила эксперт.

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